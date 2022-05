FARMACJA JEST KOBIETĄ – nowa kampania edukacyjna Nutropharmy

Wejście w życie ustawy o zawodzie farmaceuty sprawiło, że wykonujący ten zawód zyskują sporo nowych uprawnień, pozwalających dbać o zdrowie Polaków w jeszcze bardziej odpowiedzialny sposób. Ponieważ jednak wielu nadal nie wie, z czym konkretnie wiążą się te zmiany – zaistniała potrzeba poinformowania społeczeństwa, jakie usługi mogą być obecnie realizowane w aptekach. Jednocześnie okazało się, że dla kobiet farmaceutek, które stanowią 83% osób z tytułem magistra farmacji, największą zaletą i jednocześnie motywacją wynikającymi z nowej ustawy jest odpowiedzialność za drugiego człowieka. W Międzynarodowy Dzień Farmaceuty, wypadający 14 maja, wystartowała kampania edukacyjna „Farmacja jest kobietą”, która ma przybliżyć temat nowych uprawnień, jakie posiadają farmaceuci, oraz zwrócić uwagę na ich zwiększoną rolę w możliwości wsparcia zdrowia społeczeństwa.

Farmaceuci cieszą się bardzo wysokim zaufaniem społecznym, a farmakoterapia to podstawowy element leczenia wielu chorób. Według danych z raportu Ministerstwa Zdrowia „Opieka Farmaceutyczna”, w 2019 r. 90,4% Polaków deklarowało, że ufa farmaceucie. Biorąc dodatkowo pod uwagę konsekwencje okresu pandemicznego, rola aptekarzy musiała ewoluować. Dzięki ustawie o zawodzie farmaceuty wprowadzono szereg nowych usług, takich jak m.in.: przegląd lekowy (obecnie na etapie pilotażu usługi), wykonywanie prostych badań diagnostycznych (na etapie dyskusji proceduralnych), holistycznie rozumianą opiekę farmaceutyczną, możliwość wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 i grypie. Mimo że część tych uprawnień jest jeszcze na etapie wdrażania, Polacy powinni mieć wiedzę na ich temat, by mogły służyć jako narzędzie realnego wsparcia społeczeństwa.

Zmiany w polskim systemie opieki zdrowotnej były inspiracją do przyjrzenia się sprawie z punktu widzenia farmaceutów, w związku z czym powstał raport „Farmaceutki w pandemii”. Odpowiada on na pytanie, jak pandemia wpłynęła na zdrowie psychiczne i fizyczne farmaceutek aktywnie wykonujących zawód, porusza także tematykę zmian wynikających z ustawy o zawodzie farmaceuty. Wg raportu, farmaceutki wskazują na kilka ważnych czynników, które w okresie pandemicznym, kiedy nastąpiły zmiany ustawowe, wpływają pozytywnie na motywację w pracy. 81,5% z nich czuje się zmotywowana poczuciem większej odpowiedzialności za zdrowie pacjenta. To bardzo inspirujące wyniki badań, ponieważ okazuje się, że mimo zwiększonej przez pandemię ilości codziennych zadań i obowiązków, zarówno zawodowych, jak i prywatnych, rodzinnych – pomoc drugiemu człowiekowi znajduje się na pierwszym miejscu. Relacje z pacjentami, możliwość wykorzystania swojej wiedzy i potencjału, by wspierać pacjentów, są dla polskich farmaceutek siłą napędową w wykonywaniu zawodu.

- Zdecydowanie uważam, że włączenie farmaceutów do systemu ochrony zdrowia to milowy krok dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Najwspanialszy jednak fakt, wynikający z tego procesu ewoluowania naszego systemu, to reakcja farmaceutek. Z jednej strony zaskakuje to, że w świecie zdominowanym przez pieniądz, wartości ludzkie mogą wyjść na plan pierwszy i stać się głównym motywem działań, z drugiej jednak nie dziwi, bo takie są właśnie kobiety. Pokuszę się nawet o pytanie – czyżbyśmy mieli do czynienia z czymś na miarę odwrócenia od idei konsumpcjonizmu, a wreszcie wartością jest drugi człowiek? Czy to efekt pandemii i sytuacji na świecie? A może przewrotnie zapytam, czy to może fakt, że zadaliśmy takie pytania właśnie kobietom? Czas pandemii pokazał, jak bardzo farmaceutki się poświęcają, by dbać o zdrowie innych, bo przecież pomagały i pomagają pacjentom w wielu obszarach – nie tylko w zakresie sprzedaży i wydawania leków. Nowe uprawnienia farmaceutów systematyzują tę pomoc. Dlatego tym bardziej należy uświadomić Polaków, co konkretnie dają im nowe uprawnienia farmaceutów, by nie obawiali się z nich korzystać. A że dzielimy się wiedzą i wspieramy kobiety od lat, uznaliśmy stworzenie i realizację kampanii „Farmacja jest kobietą” niejako za nasz obowiązek – mówi dr n. med. Ewa Wietrak, prezes Zarządu Nutropharma.

„Farmacja jest kobietą” to kampania edukacyjna, której celem jest promocja nowych kompetencji zawodowych farmaceutek i zwrócenie uwagi na obecną, uaktualnioną o nowe uprawnienia i niezwykle ważną w procesie dbania o zdrowie Polaków, rolę farmaceutek. Organizatorem kampanii jest Nutropharma, polska firma farmaceutyczna obecna na ryku polskim od ponad 30 lat, angażująca się w wiele akcji społecznych, mających na celu promocję zdrowia kobiet w szczególności; właściciel Nutropharma Quality System – nowoczesnego systemu certyfikacji jakości produktów farmaceutycznych www.nqs.info.pl

W ramach kampanii opublikowane zostaną:

filmy z Katarzyną Bosacką, Aną Krysiewicz, Zofią Winczewską, Pauliną Front, tłumaczące tematykę nowych uprawnień farmaceutycznych https://www.youtube.com/watch?v=grKf6VxsNN8

cykl podcastów dotyczących aspektów zdrowotnych z udziałem znanych farmaceutek: Zofii Winczewskiej, Agnieszki Stankiewicz, Pauliny Front, Any Krysiewicz, Justyny Habas https://open.spotify.com/show/0pXdbNMBtJBP9ZLB72lru3?si=4d83c9e2df7143ed

webinaria ze specjalistami m.in. psycholożką Katarzyną Miller, ginekologiem Maciejem Sochą, statystyczką Janiną Bąk https://jestemfarmaceuta.pl/

raport o wpływie pandemii na zdrowie farmaceutek pt. „Farmaceutki w pandemii”

Akcja ma zasięg ogólnopolski, będzie trwała od 14 maja do października 2022 r. Komunikacja odbywa się na stronach www.farmacjajestkobieta.pl oraz www.farmawiedzy.com.pl, a także w social mediach Farmacja jest kobietą i Nutropharma. Patroni kampanii to Wirtualna Polska (patronat medialny) oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie (patronat merytoryczny).

Gorąco zachęcamy do informowania w Państwa mediach o kampanii edukacyjnej „Farmacja jest kobietą”.